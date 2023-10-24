В России готовится новое издание учебника истории для старшеклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Второе издание нового учебника по истории для старших классов готовится в РФ. Об этом в ходе лекции по истории сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

По его словам, на сегодняшний день анализируются любые замечания по учебнику.

"У нас Торкунов (ректор МГИМО Анатолий Торкунов. – Прим. ред.) сказал, что у советского учебника было 40 изданий. Знания развиваются, какие-то нюансы уточняются", – цитирует помощника главы страны РИА Новости.

Как подчеркнул Мединский, сейчас ведется работа над новой серией учебников истории для средней школы.

"Профессия учителя истории наиважнейшая. Человека создала память – вот что отличает человека: умение делать выводы, стараться не наступать на грабли. Память напрямую влияет на наши действия в настоящем и будущем", – добавил он.

Одиннадцатиклассники начали обучение по новым пособиям уже с 1 сентября этого года. По словам Кравцова, министерство подготовило единую программу преподавания истории, которая исключает интерпретации изучаемых событий со стороны педагогов.

Отмечалось, что издательство "Просвещение" напечатало основную часть тиража учебников по этому предмету для старшеклассников. Выпуск осуществлялся мощностями семи комбинатов.

Новый учебник истории старшеклассников отредактируют в одном абзаце