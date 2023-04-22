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"Мой район. Навигатор": на ВДНХ построят павильон "Атом"

"Мой район. Навигатор": на ВДНХ построят павильон "Атом"

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На ВДНХ завершается строительство павильона "Атом". Он станет самой большой в России экспозицией, посвященной ядерной энергии.

В здании построят четыре наземных и три подземных этажа. Общая площадь павильона составит почти 25 тысяч квадратных метров.

В павильоне "Атом" будут проходить самые разные события. Пространство легко трансформируется для проведения выставок, лекций, кинопоказов, концертов и деловых встреч.

В " Атомариуме" посетители увидят эксперименты и лабораторные опыты. В подземной части здания обустроят зону отдыха с кафе, детской игровой и воркаут-площадкой. Одной из особенностей павильона станет озелененная открытая крыша со смотровой площадкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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