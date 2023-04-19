Прием заявок на архитектурный конкурс "Золотой колос" стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Архитекторы, дизайнеры и специалисты в области строительства из России и стран СНГ смогут принять участие в конкурсе "Золотой колос", посвященном развитию территории ВДНХ. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"ВДНХ – это уникальное общественное пространство, объединяющее 49 объектов культурного наследия. Сама выставка – популярная достопримечательность города. Сегодня ее территория продолжает развиваться для удобства москвичей и туристов. Конкурс даст возможность состоявшимся мастерам и молодым талантам стать частью знаковой программы возрождения комплекса", – цитирует Сергунину пресс-служба выставки.

Конкурс пройдет при поддержке Союза архитекторов России, Союза реставраторов России и других организаций. К участию в нем допускаются граждане РФ и стран СНГ в возрасте от 18 до 30 лет и творческие коллективы.

Конкурсантам нужно будет разработать проект комплексного обновления пяти въездных групп: "Север-1", "Север-2", "Север-3", Совхозного и Хованского въездов. При оценке работ члены жюри обратят внимание на функциональность, оригинальность и возможность интегрирования проекта в исторический облик ВДНХ.

Подать заявку на участие можно до 31 мая, представить проект – до 30 июня. Итоги творческого состязания станут известны 28 июля. Их объявят на церемонии награждения в Доме культуры на ВДНХ.

До этого москвичам предложили принять участие в конкурсе "Московские мастера". Продемонстрировать профессионализм могут сотрудники сферы гостиничного бизнеса. В финале определят лучших экскурсоводов и администраторов гостиниц.

