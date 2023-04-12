Более 40 тыс человек зарегистрировались на участие в "Лидерах России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заявки на участие в пятом сезоне конкурса "Лидеры России" подали более 40 тысяч человек. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", исполняющий обязанности ректора Президентской академии Алексей Комиссаров.

"Активно участвуют жители новых субъектов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На текущий момент более 65% конкурсантов – опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20% – участники в возрасте от 31 до 35 лет", – сообщил он.

Доля участников в возрасте до 30 лет составляет 10% от общего числа поданных заявок, в возрасте старше 51 года – 5%.

Наибольшую активность организаторы конкурса получили от жителей Центральной России – 37% заявок. От Приволжского федерального округа было подано 15% заявок, от Северо-Западного – 12%, от Уральского и Сибирского – по 9%, от Южного – 8%, от Северо-Кавказского – 4%, от Дальневосточного – 4%.

Комиссаров подытожил, что желание участвовать в конкурсе проявили жители из всех регионов РФ, а также граждане 61 иностранного государства.

Как сообщалось ранее, к участию в конкурсе допускаются управленцы с опытом работы не менее двух лет и не достигшие возраста 55 лет. В ходе него участники смогут продемонстрировать навыки и знания перед партнерами конкурса. В свою очередь, партнеры отберут из конкурсантов лучших и предложат им трудоустройство в собственных компаниях.

Регистрация на конкурс продлится до 14 мая. Одним из главных призов станет грант в размере одного миллиона рублей на обучение.



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