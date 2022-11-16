Победившие в конкурсе "Лидеры России" получили гражданство РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Победители международного направления конкурса "Лидеры России" получили российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил российские паспорта 14 победителям конкурса из Узбекистана, Израиля, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Армении. При этом в ближайшее время документы получат еще семь человек.

"Очень рад по поручению президента вручить паспорта гражданам Российской Федерации людям, которые волей судьбы проживали не на территории Российской Федерации. Каждый из вас успешен, каждый из вас лидер", – сказал Кириенко.

Он поблагодарил МВД РФ за оперативную работу, а МИД – за международное направление конкурса. Кириенко добавил, что происходящее на Украине не является противостоянием Москвы и Киева. По его словам, Россия не могла бросить людей на Донбассе, которых восемь лет "убивали только за то, что они отстаивали свое право быть русскими". Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас против Москвы воюют все страны НАТО.

Гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров назвал победителей людьми, которые реализуют социальные, благотворительные и образовательные проекты.

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступила президентская поправка о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ. Она дополняет список преступлений в 24-й статье принятого в первом чтении законопроекта. В перечень добавлены статьи Уголовного кодекса: 284.1, 207.3, 280.1, 280.3.



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