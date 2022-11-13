В ГД поступила поправка о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ – СМИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму поступила президентская поправка о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

В частности, поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье принятого в апреле в первом чтении законопроекта. Так, в перечень добавлены статьи Уголовного кодекса: 284.1, 207.3, 280.1, 280.3.

Отдельной статьей в законопроект предлагается внести поправку о прекращении приобретенного гражданства за совершение действий, создающих угрозу безопасности страны. В документе отмечается, что такое решение может быть принято независимо от времени совершения угрожающий действий. Факт таких нарушений будет устанавливать ФСБ.

До этого в проекте закона предусматривалось лишение гражданства в том числе за тяжкие преступления против государства, преступления террористической направленности и в сфере оборота наркотических средств, а также подделку документов.

Также документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ. Помимо этого, расширены полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил лишать гражданства людей, которые ради получения визы поддержат критику Запада в отношении России. Соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру Андрею Белоусову.

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