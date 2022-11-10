В ГД внесли проект о пожизненном заключении за диверсии на биологических объектах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кабмин внес в Госдуму проект закона, который предусматривает пожизненное наказание за теракты на биологических объектах. Документ опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 281 Уголовного кодекса РФ. В ней хотят уточнить ответственность как за диверсии на биологических объектах, так и за теракты с применением патогенов.

Согласно проекту, наказание за подобные противоправные действия может составить от 15 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

Ранее в РФ предложили ввести пожизненный срок за госизмену. Парламентарии отмечали, что за подобное преступление также должны лишать и гражданства, кроме того, должно быть запрещено подавать апелляции.



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