Юрист поддержала введение уголовной ответственности для коллекторов за угрозы

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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для коллекторов за угрозы. Об этом сообщает RT.

По словам юриста, на сегодняшний день существует достаточно людей, которые выкупают чужие долги и преследуют граждан, используя при этом совсем недопустимые способы получения средств.

В связи с этим, уточнила адвокат, было бы правильнее ввести подобное наказание за незаконную деятельность. Кроме того, уверена эксперт, данный законопроект нужен и для "соблюдения баланса" интересов банков и россиян.

"Бывают случаи, когда из-за недобросовестности кредитных организаций кредиты выдаются людям, которые явно не могут их выплачивать. Их вводят в заблуждение относительно тех процентов и штрафных санкций, которые возникнут в случае невыполнения обязательств по возвращению долга и процентов", – пояснила Ярмуш.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила проект закона, который предусматривает уголовную ответственность за незаконную деятельность коллекторов. Уточнялось, что за это могут назначить штраф 300–500 тысяч рублей или принудительные работы сроком до 5 лет.

При этом в документе указывалось, что максимально возможным наказанием является лишение свободы на срок до 5 лет, а в случае группового правонарушения этот лимит повышается до 10 лет.



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