Законопроект об уголовной ответственности для коллекторов прошел первое чтение в ГД

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым вводится уголовная ответственность за незаконную деятельность коллекторов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Предусмотрены несколько видов наказания. Так, за действия, не предусмотренные законодательством, могут назначить штраф 300–500 тысяч рублей или принудительные работы сроком до 5 лет.

Максимально возможным наказанием по новому законопроекту является лишение свободы на срок до 5 лет. В случае группового правонарушения этот лимит повышается до 10 лет.

В конце октября юрист Елена Архипова объяснила, что не стоит скрываться от банка в случае невозможности своевременно погасить кредит. Разрешить ситуацию в легальном поле можно в течение 90 дней с момента начала просрочки.

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