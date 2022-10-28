Эксперт рассказала, почему нельзя скрываться от банка при просрочке кредита

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заемщику, который по каким-либо причинам не может вовремя погасить кредит, не стоит скрываться от банка, поскольку разрешить данную ситуацию можно в течение 90 дней с начала просрочки, заявила юрист Елена Архипова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Решать все проблемы с банком заемщику, который не может вовремя гасить ссуду, надо в течение 90 дней с момента начала просрочки. Провести переговоры, попросить об отсрочке выплаты или рассрочке, попробовать найти компромисс", – сказала она.

Архипова пояснила, что по истечении этого срока банк имеет право обратиться в суд и в одностороннем порядке оформить судебный приказ об аресте счетов должника в свою пользу.

"Этот документ оформляют без вызова в суд сторон, поэтому узнать о том, что он выдан, можно будет лишь после того, как судебный пристав-исполнитель наложит арест на все счета и карты, в том числе зарплатные", – сказала эксперт.

По ее словам, суд может начать удерживать деньги заемщика в пользу банка, а судебные приставы могут прийти к нему домой и провести опись имущества. Кроме того, суд может принять решение об ограничении выезда должника за границу.

Архипова отметила, что, если долг превышает 2,5 миллиона рублей, в отношении заемщика могут возбудить уголовное дело по статьям 315 и 177 УК РФ.

"Если у него нет ни имущества, ни официальной заработной платы или иного дохода, на который могут обратить взыскание судебные приставы, то банк продаст такую задолженность коллекторам. Их методы может и не всегда законны, но, как правило, очень эффективны", – предупредила юрист.

Также Архипова добавила, что если должник проживает не по месту регистрации, то он не получит судебных уведомлений, из-за чего пропустит срок обжалования судебного приказа.

Ранее финансовый консультант Екатерина Астахова заявила, что брать кредиты в банках можно лишь для покупки жилья, автомобиля или для развития собственного дела.

Она пояснила, что заимствовать деньги у банка нужно только на вещи, которые будут приносить доход в будущем или улучшат качество жизни.



"Жизнь в большом городе": кредиты

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