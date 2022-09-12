Юрист оценила идею запретить выдачу кредитов без личного присутствия заемщика

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете выдавать кредиты без личного присутствия заемщика. Об этом сообщает RT.
Ярмуш выразила мнение, что заемщик обязательно должен присутствовать на подписании договора.
"Копия паспорта не является идентификацией гражданина, если его самого рядом нет и это все делается онлайн. Совершенно недопустимо. Идентификация должна быть многоуровневая, например через госуслуги", – отметила адвокат.
По ее словам, было бы правильно запретить выдачу онлайн-займов по копии паспорта.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова с предложением о введении запрета выдавать займы и кредиты россиянам без личного присутствия гражданина в финансовой организации при условии отсутствия юридически оформленной доверенности.
Милонов отметил простоту получения кредитов. Так, по его словам, иногда такая процедура занимает меньше времени, чем запись к врачу на прием и оплата коммунальных счетов. Он также добавил, что телефонные злоумышленники часто прибегают к схеме дистанционного кредитования.
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