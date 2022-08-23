Эксперт рассказал о причинах рекордной задолженности россиян по кредиткам

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Сложившаяся экономическая ситуация в России является одной из причин роста задолженности граждан страны по кредитным картам, считает антикризисный менеджер, экономист Павел Кобяк.

"Рост кредитных карт активных как раз и показывает, что большее количество людей начали пользоваться ими, но не все понимают, что означает льготный период погашения кредита. Вполне вероятно, что какая-то часть этого роста как раз является результатом финансовой неграмотности населения в том, что не умеют правильно прочитать, когда нужно вовремя погасить кредит, чтобы не капали проценты и чтобы ты не попал в плохую статистику", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, в будущем начнется сокращение числа людей, которым будут выдаваться кредитные карты для недопуска неплатежеспособных лиц. Однако при снижении ЦБ РФ ключевой ставки россияне продолжат брать кредитные карты.

"Я думаю, чем дешевле будут кредиты, тем больше банки будут вкачивать деньги в рекламу для того, чтобы рекламировать возможность покупки мечты, подарков, товаров, услуг с помощью заемных средств", – отметил Кобяк.

Ранее директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков сообщил, что спрос на потребительские кредиты в июле вырос на 11,1% по сравнению с июнем.

По данным НБКИ, в Москве был зафиксирован наибольший средний размер потребительского кредита среди всех регионов РФ, он составил 500,1 тысячи рублей, наименьший отметили в Ингушетии – 153,4 тысячи рублей. Средний размер потребкредита увеличился в июле на 11,9% и составил 260,4 тысячи рублей.

