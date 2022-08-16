НБКИ зафиксировало увеличение спроса на потребительские кредиты в июле

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Спрос на потребительские кредиты в июле вырос на 11,1% по сравнению с июнем, рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
"Таким образом, банки по-прежнему сохраняют присущий им в последнее время низкий аппетит к риску. Потребкредиты в последнее время выдаются прежде всего тем гражданам, значение персонального кредитного рейтинга которых находится на приемлемом уровне", – сообщил он RT.
В то время как уровень одобрения кредитных заявок со стороны банков уменьшился до 30,4% в июле с 31,6% в июне.
По данным НБКИ, в Москве был зафиксирован наибольший средний размер потребительского кредита среди всех регионов РФ, он составил 500,1 тысячи рублей, наименьший отметили в Ингушетии – 153,4 тысячи рублей. Средний размер потребкредита увеличился в июле на 11,9% и составил 260,4 тысячи рублей.
По словам Волкова, размер выданных потребительских кредитов растет третий месяц подряд. Он уточнил, что средний чек потребкредита в июле почти достиг уровня 2021 года. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 3,7%, а по сравнению с февралем 2022 года – на 4,2%.
"Причем это произошло на фоне существенного роста выдачи потребкредитов в апреле – июле, что объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок", – пояснил специалист.
Ранее сообщалось, что российские банки в мае 2022 года выдали гражданам лишь 31,5 тысячи кредитов на жилье на 119,4 миллиарда рублей.
Число заключенных договоров также стало минимальным за последние восемь лет. В сравнении с апрелем выдача кредитов сократились на 26,7% в денежном выражении и на 36,7% – в количественном. При этом средний чек кредита вырос почти на 16%, до 3,8 миллиона рублей.
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