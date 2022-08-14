Россиянам рассказали, откуда берется долг после погашения кредита

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Задолженность после погашения кредита может быть связана с несколькими причинами, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко.

В первую очередь, эксперт назвал несвоевременное обновление данных бюро кредитных историй. По закону сведения о погашении кредита банк передает туда в течение пяти рабочих дней, но в ряде случаев сроки могут затягиваться.

Во втором случае гражданин не уведомили банк, что хочет досрочно погасить кредит. В этом случае деньги просто копятся на счете, откуда ежемесячно списываются платежи по кредиту, предупредил специалист.

В качестве третьего варианта Короленко отметил, что может быть не полностью погашен долг. Как пояснил эксперт, такое бывает, что человек не сверил суммы и положил на счет недостаточное количество денег.

Ранее звонки мошенников через мессенджеры WhatsApp и Viber назвали трендом летнего сезона. Схема популярна среди злоумышленников, поскольку отследить их в таких каналах гораздо труднее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров, объяснил Чугунов.

По его словам, сотрудники банков не станут звонить клиентам через мессенджеры. Подобные звонки, отметил Чугунов, скорее всего, совершаются с целью получить личную информацию и украсть денежные средства.

Эксперт подчеркнул, что мошенники могут звонить не только с российских, но и с иностранных номеров.