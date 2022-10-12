Эксперт по финансам назвала допустимые для кредита случаи

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Брать кредиты в банках можно лишь для покупки жилья, автомобиля или для развития собственного дела. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала финансовый консультант Екатерина Астахова.

Она пояснила, что заимствовать деньги у банка нужно только на вещи, которые будут приносить доход в будущем или улучшат качество жизни.



"И то, что достаточно подъемно по текущим ставкам. Например, ипотека. Это крыша над головой и возможность получения дохода от сдачи", – отметила Астахова.

По ее словам, в последнее время неплохие ставки были и на авторынке. При этом при оформлении потребительского кредита эксперт рекомендовала 10 раз проверить, точно ли он нужен.

По мнению Астаховой, кредит на организацию свадьбы и путешествий – излишество.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях или в золоте. Эксперт обратил внимание на то, что рубль в последнее время заметно укрепился, поэтому рублевые счета – это самый лучший вариант вклада. По его словам, такой способ позволит получить от 6 до 8% годовых.



Эксперт рассказал о ситуации на рынке финансов в РФ

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