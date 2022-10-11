Эксперты рассказали о рисках хранения сбережений в юанях

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Несмотря на рост объемов торгов в юанях, риски хранения сбережений в данной валюте все же присутствуют. Об этом ТАСС рассказали эксперты.

По словам аналитика ФГ "Финам" Андрей Маслова, рост обусловлен увеличением китайских поставок, а также опасением, что доллар может стать неликвидной валютой для российских инвесторов. Одной из причин популярности китайской валюты также стал рост числа финансовых инструментов на отечественном рынке.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин заявил, что опасность работы с юанем заключается в нестабильности его курса.

"К тому же юань не совсем свободно конвертируемая валюта: на мировом рынке торговля им находится под контролем китайских властей. Курс юаня может быть очень волатильным, что связано с сильной зависимостью экономики КНР от экспорта. Поэтому сильное укрепление своей валюты Китаю невыгодно", – объяснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Он отметил, что эксперты компании не ожидают большого снижения китайской валюты на фоне сильного платежного баланса и недоцененности юаня.

Заместитель руководителя департамента инвестиционной аналитики "Тинькофф Инвестиций" Андрей Опарин сообщил, что к фактором риска хранения накоплений в юанях также является возможное укрепления рубля к китайской валюте из-за широкого профицита текущего счета в России.

Маслов подчеркнул, что использовать юань разумно только в вариантах диверсификации в объеме 5–25% от портфеля, в зависимости от риск-профиля инвестора. Он подчеркнул, что инвесторы могут уделить внимание вложениям в золото, приобретая спотовые контракты на Московской бирже.

Эксперты "Тинькофф Инвестиции" посоветовали формировать большую часть инвестиционного портфеля в российских рублях, поскольку доля отечественной валюты в соотношении с юанем составляет около 65 на 35% соответственно.

По словам Бабина, наиболее ликвидной валютой для хранения сбережений является гонконгский доллар, поскольку его курс привязан американской валюте. Он отметил, что хранение сбережений в наличном долларе также может оказаться разумной идеей.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов посоветовал россиянам перевести сбережения в юани. Преимущество в хранении средств в китайской валюте заключается в отсутствии комиссии за ее хранение.



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