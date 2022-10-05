Политолог оценил предложение ввести новое условие для выдачи микрозаймов

Фото: depositphotos/Tiko0305

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов оценил предложение ограничить в России выдачу микрозаймов гражданам с трудовым стажем менее года. Об этом пишет RT.

"Я поддерживаю любые механизмы, направленные на защиту россиян от кредитного рабства. Не секрет, что деятельность многих МФО направлена исключительно на собственное обогащение, а последствия таких поступков и судьбы людей, обратившихся за финансовой помощью, их не интересуют", – высказался он.

Орлов сделал акцент на том, что современная молодежь не научилась финансовой грамотности и часто принимает решения на эмоциях. Им необходимо трезво оценивать свои возможности, добавил он.

Ранее в России предложили ограничить выдачу микрозаймов гражданам с трудовым стажем менее года. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Парламентарий направил соответствующее письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. По его словам, некоторые организации сейчас устанавливают дополнительные условия относительно возраста заемщиков – минимум 21–22 года. Учитывается и наличие постоянной работы. Так они обеспечивают свою безопасность.

Однако в микрофинансовых организациях не обращают внимания на трудовой стаж, что повышает риски граждан оказаться в тяжелой долговой ситуации, подчеркнул Федоров.



Как не лишиться денег, если на вас оформили кредит в МФО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!