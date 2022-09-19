Названо количество выданных россиянам микрозаймов в августе

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В августе общее число выданных жителям России микрозаймов составило 2,85 миллиона рублей, сообщает RT.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), данный показатель увеличился на 5,6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Уточняется, что в августе средний размер займа составил 11,5 тысячи рублей.

"Апрельский спад был полностью отыгран, и выдача займов достигла прошлогодних уровней. Аналогичные процессы наблюдаются и с банковскими кредитами, где выдача в мае – августе также показала некоторый рост. Во многом это связано с отложенным спросом со стороны заемщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и кредиты, и займы", – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее специалист сообщил, что спрос на потребительские кредиты в июле вырос на 11,1% по сравнению с июнем. По данным НБКИ, в Москве был зафиксирован наибольший средний размер потребительского кредита среди всех регионов РФ, он составил 500,1 тысячи рублей, наименьший отметили в Ингушетии – 153,4 тысячи рублей.

Средний размер потребкредита увеличился в июле на 11,9% и составил 260,4 тысячи рублей.

