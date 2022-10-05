В России предложили ввести новое условие для выдачи микрозаймов

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В России предложили ограничить выдачу микрозаймов гражданам с трудовым стажем менее года. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Об этом пишет RT.

Парламентарий направил соответствующее письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. По его словам, некоторые организации сейчас устанавливают дополнительные условия относительно возраста заемщиков – минимум 21–22 года. Учитывается и наличие постоянной работы. Так они обеспечивают свою безопасность.

Однако в микрофинансовых организациях не обращают внимания на трудовой стаж, что повышает риски граждан оказаться в тяжелой долговой ситуации, подчеркнул Федоров.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничения для микрофинансовых организаций на выдачу займов гражданам, которые имеют трудовой стаж менее 12 месяцев", – говорится в его письме.

Ранее стало известно, что более 50% россиян назвали комфортным платежом по кредиту 10 тысяч рублей. Согласно результатам опроса, платеж по кредиту в размере 11–20 тысяч рублей считают комфортным 26% респондентов, 21–30 тысяч рублей – 14%, более 30 тысяч рублей – 9%.

Как уточнил гендиректор Unicom Дмитрий Африканов, средний размер зарплаты в РФ составляет порядка 65 тысяч рублей. В подавляющем большинстве случаев россияне готовы выделять на погашение кредита не более 20% дохода, добавил он.



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