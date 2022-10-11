Эксперт назвал оптимальный вариант сбережения денежных средств

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях или в золоте. Об этом сообщает "Радио 1".

Эксперт обратил внимание на то, что рубль в последнее время заметно укрепился, поэтому рублевые счета – это самый лучший вариант вклада. По его словам, такой способ хранения денег является оптимальным и позволит получить от 6 до 8% годовых.

Что касается приобретения валюты, то эта возможность сейчас ограничена, добавил Тосунян.

"Вопрос только в том, насколько устойчиво будет вести себя рубль в дальнейшем. Но так как альтернативы у нас нет, может, мы начнем больше работать с национальной валютой и более щадяще к ней относиться. А не играть в болтанку со скачками ключевых ставок и валютных курсов", – высказался он.

Тосунян также рекомендовал вложить деньги в золото. Однако он понимает, что не каждому будет удобно хранить свои средства в таком виде.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, что рубль в ближайшее время составит порядка 70 рублей за доллар. Причиной могут стать проблемы с экспортом и санкции. Эксперт отметил, что курс может достигнуть 70 рублей за доллар уже к концу текущего года.



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