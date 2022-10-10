Экономист спрогнозировал курс доллара выше 70 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рубль в ближайшее время составит порядка 70 рублей за доллар, утверждает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Причиной могут стать проблемы с экспортом и санкции, считает эксперт.

Он отметил, что курс может достигнуть 70 рублей за доллар уже к концу текущего года.

"Минфину нужен слабый рубль, учитывая, что бюджет у нас ожидается дефицитом на ближайшие три года, все-таки поддержать бюджет – это очень важно, поэтому ослабление рубля выглядит достаточно эффективно", – отметил Разуваев в разговоре с "Лентой.ру".

До этого курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже превысил 63 рубля впервые с 7 июля. Подобное повышение, считает эксперт, связано с нанесением ударов по Украине. По его мнению, дальнейшие усиленные атаки спровоцируют еще больший рост.

Эксперт считает, что доллар выше 80 рублей не поднимется. Разуваев подчеркнул, что большинство факторов говорят в пользу сильного рубля. Он порекомендовал после повышения доллара до 70 рублей конвертировать сбережения и положить их на депозит.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин рассказал, что наиболее заметно рубль может упасть по отношению к доллару и евро, это возможно в нескольких ситуациях.

По его мнению, рубль может упасть, если нерезиденты займутся продажей российских активов, конвертируют выручку в валюту и вывезут ее из страны. В этом случае в конце 2022 года доллар будет держаться на уровне 69 рублей, а по итогам 2023 года – 75 рублей.

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