Аналитик рассказал об условиях падения рубля

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Наиболее заметно рубль может упасть по отношению к доллару и евро, это возможно в нескольких ситуациях. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина.

По его мнению, рубль может упасть, если нерезиденты займутся продажей российских активов, конвертируют выручку в валюту и вывезут ее из страны. В этом случае в конце 2022 года доллар будет держаться на уровне 69 рублей, а по итогам 2023 года – 75 рублей.

"Вполне возможно, что санкции против НКЦ (Национального Клирингового Центра) пока не вводятся из-за того, что некоторые страны Запада продолжают зависеть от импорта российских товаров (те же удобрения). Однако никто не может гарантировать того, что НКЦ не попадет под санкции, например, в следующем году", – подчеркнул аналитик.

Сыроваткин пояснил, что динамика курсов зависит от спроса и предложения. Приток валюты удовлетворяет спрос на нее, но в последующем выручка экспортеров может заметно упасть. В результате снизится предложение и увеличится спрос благодаря возобновлению импорта. При таком развитии событий нет причин ожидать курс 100 рублей за доллар.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 61 рубля впервые с 21 сентября. К 14:34 7 октября по московскому времени европейская валюта выросла на 3,66%, до 61,26 рубля. К 14:37 евро замедлил рост до 60,73 рубля.



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