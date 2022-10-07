Курс евро в ходе торгов превысил 61 рубль

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 61 рубля впервые с 21 сентября, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 14:34 по московскому времени европейская валюта выросла на 3,66%, до 61,26 рубля. К 14:37 евро замедлил рост до 60,73 рубля.

В это же время курс доллара подорожал на 0,32% и достиг отметки 61,1 рубля.

Ранее директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков сообщил, что хранение сбережений в долларах и евро несет в себе риски из-за возможности введения новых санкций, которые не позволят россиянам воспользоваться валютой на брокерских счетах в течение неопределенного срока.

По словам эксперта, европейскую и американскую валюту можно хранить на банковских депозитах. В таком случае существует возможность возвращения данных средств в рублях по текущему курсу. Другим вариантом является покупка наличной валюты, которую можно хранить дома или в банковской ячейке.



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