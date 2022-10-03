Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов валют

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов будут использоваться для установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю в целях более точного отражения ситуации на рынках. Об этом сообщает RT.

"Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных – банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов", – говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на V Международном банковском форуме "Казначейство" заявил, что регулятор в текущих условиях не видит предпосылок для смягчения ограничений по снятию евро и долларов.

По его словам, в условиях, когда решениями властей недружественных стран запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию России, изменение лимитов по их снятию невозможно.



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