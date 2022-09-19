ЦБ РФ ужесточит требования к ипотеке с низким взносом на первичном рынке

13:58
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Центробанк установит надбавку к коэффициенту риска по ипотеке с первоначальным взносом не выше 10% в рамках участия в долевом строительстве с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.
"Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика. Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом", – говорится в сообщении.
В Банке России отметили, что с 1 марта регулятор отменил все надбавки по кредитам на ДДУ. Однако по ипотеке на покупку готового жилья с первоначальным взносом менее 10% продолжила применяться ограничительная надбавка в размере 2,0. В течение второго квартала, по данным ЦБ РФ, банки практически не выдавали кредиты на ДДУ с первоначальным взносом менее 10%.
В последнее время компании начали предлагать программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку. Однако в Центробанке подчеркнули, что заемщики с низким первоначальным взносом обладают повышенным уровнем кредитного риска.
"В соответствии с действующим регулированием при расчете первоначального взноса учитываются только собственные средства заемщика и не допускается учет заемных средств, рассрочек и (или) комиссий от застройщика. В случае роста доли кредитов без первоначального взноса в выдачах кредитные портфели банков будут более уязвимы к возможным шокам", – добавляется в сообщении.
В Центробанке считают, что эта мера ограничит практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков.
Ранее сообщалось, что объем выдачи семейной ипотеки в Москве за семь месяцев 2022 года вырос в 2,4 раза по отношению к аналогичному периоду 2021 года. За обозначенный период в городе приобрели 588 тысяч квадратных метров жилья на сумму 138 миллиардов рублей.
По информации ведомства, средняя ставка по семейной ипотеке составила 4,1%.
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