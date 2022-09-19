Получение ипотеки частями по госпрограммам стало доступно в Сбербанке

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В Сбербанке появилась возможность получения частями ипотечного кредита по госпрограммам, сообщили ТАСС в кредитной организации.

"Строительство квартир занимает определенное время. И при согласии застройщика клиенту не требуется вся сумма ипотечного кредита сразу. Для того чтобы заемщик не переплачивал проценты и финансовая нагрузка на него снизилась, мы готовы предоставлять ипотеку частями", – отметил вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев.

Как отметили в банке, покупка квартиры на данных условиях возможна по льготной ипотеке на новостройки, семейной ипотеке, дальневосточной и ипотеке для IT-специалистов. При этом в течение трех лет заемщик должен получить все транши ипотечного кредита, периодичность и размер частей фиксируется договором долевого участия с застройщиком.

В Сбербанке считают, что подобная мера позволит уменьшить финансовую нагрузку на период строительства квартиры в первые годы за счет снижения ежемесячных платежей.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 19 сентября снизит первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье с 15 до 10%.

В кредитной организации напомнили, что ипотечная ставка на вторичное жилье составляет от 9,9% годовых. При этом максимальный размер кредита не превышает 100 миллионов рублей.

