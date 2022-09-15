"Тинькофф банк" хочет предложить втрое повысить лимит переводов по СБП

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"Тинькофф банк" планирует предложить Центробанку повысить лимит бесплатных переводов по СБП до 300 тысяч рублей в месяц. Сейчас он равен 100 тысячам рублей в месяц, передает "Коммерсант".
Источники издания пояснили, что о повышении лимитов задумывались и в самом Банке России. Однако анализ ситуации показал, что существующей суммы достаточно, поэтому пересматривать лимит пока не планируют.
Крупные банки теряют немало средств зарплатных клиентов, которые переводят в "Тинькофф банк". "Сбербанк" ранее ввел комиссию в размере 1,25% за переводы на карты других банков. В результате "Тинькофф банк" начал терять средства, а в начале сентября объявил, что компенсирует клиентам комиссию "Сбербанка" до конца 2022 года.
Один из источников "Коммерсанта" выразил мнение, что в случае повышения лимита клиенты будут через СБП пополнять карты дочерних банков маркетплейсов Ozon, Wildberries и "Яндекса", чтобы оттуда совершать покупки.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сказал, что данная мера может подстегнуть развитие безналичных переводов и платежей.
Ранее адвокат, управляющий партнер АБ "Адвокаты: Голенев и партнеры" Вячеслав Голенев рассказал, что риск попасть в ловушку банковских уловок и собственной финансовой неграмотности высок. В качестве первой ошибки эксперт назвал подписание договора, не читая. Так, специалист призвал граждан читать перед подписанием внимательно, а еще лучше – консультироваться с адвокатом.
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