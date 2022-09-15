"Тинькофф банк" хочет предложить втрое повысить лимит переводов по СБП

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"Тинькофф банк" планирует предложить Центробанку повысить лимит бесплатных переводов по СБП до 300 тысяч рублей в месяц. Сейчас он равен 100 тысячам рублей в месяц, передает "Коммерсант".

Источники издания пояснили, что о повышении лимитов задумывались и в самом Банке России. Однако анализ ситуации показал, что существующей суммы достаточно, поэтому пересматривать лимит пока не планируют.

Крупные банки теряют немало средств зарплатных клиентов, которые переводят в "Тинькофф банк". "Сбербанк" ранее ввел комиссию в размере 1,25% за переводы на карты других банков. В результате "Тинькофф банк" начал терять средства, а в начале сентября объявил, что компенсирует клиентам комиссию "Сбербанка" до конца 2022 года.

Один из источников "Коммерсанта" выразил мнение, что в случае повышения лимита клиенты будут через СБП пополнять карты дочерних банков маркетплейсов Ozon, Wildberries и "Яндекса", чтобы оттуда совершать покупки.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сказал, что данная мера может подстегнуть развитие безналичных переводов и платежей.

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