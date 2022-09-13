Кабмин РФ поручил ведомствам согласовать позицию по цифровым валютам

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Минфину РФ, Центробанку, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ необходимо до 19 декабря найти согласованную позицию по майнингу и цифровым валютам, следует из поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованных на сайте кабмина.

"К 19 декабря Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах", – говорится в сообщении.

Кроме того, Минфин и ЦБ РФ к 19 декабря должны подготовить предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.

В начале апреля Минфин России доработал и внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют. В проекте Федерального закона "О цифровой валюте" уточнили и конкретизировали отдельные положения, в том числе касающиеся деятельности по цифровому майнингу.

В ведомстве пояснили, что законопроект о регулировании криптовалют призван защитить права и средства россиян. Так, граждане смогут совершать операции с токенами, однако не смогут использовать их в качестве средства платежа.

