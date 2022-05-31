Центробанк заявил о рисках использования криптовалют в России

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Использование криптовалют в РФ создает большие риски для граждан, сообщила первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева.

"Мы сохраняем свою позицию, что активное использование криптовалют внутри страны, особенно в финансовой системе РФ, создает большие риски для граждан и пользователей. Мы считаем, что в нашей стране они могут быть достаточно большими", – приводит слова Юдаевой РИА Новости.

При этом в ЦБ РФ допустили использование данной валюты в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре.

В начале апреля Минфин России доработал и внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют. В проекте Федерального закона "О цифровой валюте" уточнили и конкретизировали отдельные положения, в том числе касающиеся деятельности по цифровому майнингу.

В ведомстве пояснили, что законопроект о регулировании криптовалют призван защитить права и средства россиян. Так, граждане смогут совершать операции с токенами, однако не смогут использовать их в качестве средства платежа.