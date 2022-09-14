Россиян предупредили о рисках оформления карт в зарубежных банках

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Заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал о рисках, существующих при оформлении карт в зарубежных банках.
"Подводными камнями являются два момента. Первое – если вы планируете удаленное получение зарубежной карты, велик риск мошенничества. Нужно быть уверенным, что вам действительно привезут эту карту. Лучше самому съездить и получить ее", – сказал он в интервью радио Sputnik.
Мехтиев также предупредил, что при оформлении карты зарубежного банка россияне обязаны в течение 30 дней проинформировать налоговую службу о движении средств на своих счетах, а до 1 июня следующего года нужно сдать в налоговые органы соответствующий отчет. Если не сделать этого вовремя, то будет грозить штраф.
Он отметил, что в России продолжает расти спрос на банковские карты, выпущенные в странах ближнего зарубежья. Их используют для совершения покупок в иностранных онлайн-магазинах, при поездках за границу, а также для оплаты подписок на иностранные сервисы.
Однако, подчеркнул эксперт, выбирая такой финансовый инструмент, необходимо внимательно читать договор, который заключается с зарубежным банком. По словам Мехтиева, важно правильно оценивать целесообразность зарубежной карты.
Ранее эксперты рассказали, какие существуют риски при удаленном открытии банковских карт за границей. Так, заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский предупредил, что не все компании могут предоставить клиенту актуальную информацию о тарифах выбранного банка. Со временем держатель карты этой организации может столкнуться с комиссиями или ростом стоимости обслуживания.
"Деньги 24": оформление банковской карты за границей
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