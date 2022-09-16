Глава Сбербанка предложил новый подход к господдержке крупных инвестпроектов

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Глава Сбербанка Герман Греф предложил рассмотреть новый подход к механизмам поддержки крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Уточняется, что предложенный подход будет распространяться преимущественно на высокотехнологичные проекты в сфере импортозамещения.

По данным собеседника СМИ, принявшего участие в заседании стратегической сессии правительства, где Греф выступил в докладом, проекты предложено разделить на 3 категории по степени важности.

Для проектов первого уровня предложено устанавливать гарантию или капитальный грант в размере от 70% от суммы займа. Процентная ставка для таких инвестпроектов должна составить не выше 1%, следует из доклада главы Сбербанка.

"Для второго уровня Греф предложил предусмотреть гарантию в размере 50% и ставку на уровне 3%", – уточнил собеседник издания.

Для проектов третьего уровня было предложено установить размер гарантии в 30%, а процентную ставку в 5%.

По словам источника издания, схема, предложенная Грефом, нуждается в доработке. По его мнению, определить приоритетные направления поддержки, а также проекты, которые необходимо стимулировать максимальной гарантией и минимальной ставкой можно только путем баланса спроса и предложения.

До этого Сергей Собянин предложил установить фиксированную ставку для кредитов на реализацию инвестиционных проектов в промышленности. Он предположил, что размер фиксированной ставки мог бы составить около 3%.

По мнению мэра Москвы, такая мера позволила бы частным компаниям чувствовать уверенность в том, что деньги в любом случае удастся получить под определенный процент, на основании которого шел расчет проекта.