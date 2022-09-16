Глава Сбербанка предложил новый подход к господдержке крупных инвестпроектов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Глава Сбербанка Герман Греф предложил рассмотреть новый подход к механизмам поддержки крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
Уточняется, что предложенный подход будет распространяться преимущественно на высокотехнологичные проекты в сфере импортозамещения.
По данным собеседника СМИ, принявшего участие в заседании стратегической сессии правительства, где Греф выступил в докладом, проекты предложено разделить на 3 категории по степени важности.
Для проектов первого уровня предложено устанавливать гарантию или капитальный грант в размере от 70% от суммы займа. Процентная ставка для таких инвестпроектов должна составить не выше 1%, следует из доклада главы Сбербанка.
"Для второго уровня Греф предложил предусмотреть гарантию в размере 50% и ставку на уровне 3%", – уточнил собеседник издания.
Для проектов третьего уровня было предложено установить размер гарантии в 30%, а процентную ставку в 5%.
По словам источника издания, схема, предложенная Грефом, нуждается в доработке. По его мнению, определить приоритетные направления поддержки, а также проекты, которые необходимо стимулировать максимальной гарантией и минимальной ставкой можно только путем баланса спроса и предложения.
До этого Сергей Собянин предложил установить фиксированную ставку для кредитов на реализацию инвестиционных проектов в промышленности. Он предположил, что размер фиксированной ставки мог бы составить около 3%.
По мнению мэра Москвы, такая мера позволила бы частным компаниям чувствовать уверенность в том, что деньги в любом случае удастся получить под определенный процент, на основании которого шел расчет проекта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: