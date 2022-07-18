Собянин предложил ввести фиксированную ставку кредитов под инвестпроекты в промышленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин предложил установить фиксированную ставку для кредитов на реализацию инвестиционных проектов в промышленности, передает ТАСС.

Мэр Москвы принял участие в работе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.

"Мне кажется, все-таки надо подумать над расширением практики по фиксированным ставкам к кредитам. Определить, например, под инвестиционные проекты в области промышленности, скажем, ну, под 3%", – заявил Собянин.

По мнению градоначальника, такая мера позволила бы частным компаниям чувствовать уверенность в том, что деньги в любом случае удастся получить под определенный процент, на основании которого шел расчет проекта.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки для образовательных и медицинских организаций. В частности, установлены льготы в виде освобождения от арендной платы до получения лицензий на осуществление медицинской и образовательной деятельности. Эта мера касается организаций, которым предоставляются городские нежилые помещения.