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Общество

08:27

В РФ предложили отменить налог при продаже единственного жилья

обществонедвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Фракция ЛДПР разработала законопроект об освобождении от налогообложения доходов граждан при продаже жилой недвижимости, если у них нет в собственности другого жилья или доли. Об этом сообщает газета "Известия".

Для этого необходимо соблюсти следующие условия:

  • новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом заключения сделки по продаже старой недвижимости;
  • кадастровая стоимость старого жилья меньше стоимости нового, и не превышает 50 миллионов рублей.

Отмечается, что документ в ближайшие дни будет внесен на отзыв в кабмин.

"Если у человека всего одна квартира или дом, то пусть он ее хоть каждый месяц перепродает и докупает хоть по 10 квадратных метров, переезжает из района в район или из города в город в случае смены работы или учебы детей. Это облегчит и внутреннюю миграцию в стране, и снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру", – рассказал один из авторов проекта, депутат Госдумы Андрей Свинцов.

В нижней палате парламента положительно оценили данную инициативу. При этом депутат от КПРФ Сергей Обухов предложил отменить налог и в том случае, если цена нового жилья ниже цены старого.

В свою очередь, единоросс Михаил Терентьев усомнился в облегчении жизни россиян при принятии данного закона, так как для покупки нового жилья люди копят средства не менее 5 лет.

По словам члена Генсовета "Деловой России" Владимира Прохорова, предложение является своевременным, оно окажет положительное влияние на рынок жилой недвижимости.

"Обычно продажа единственного жилья связана с инвестициями в новое. Чем больше реальных денег останется у людей по факту после продажи той же комнаты, тем меньше времени потребуется на накопление минимального взноса для ипотеки", – подчеркнул он.

Ранее заместитель директора федеральной компании "Этажи" Татьяна Ахметдинова сообщила, что в России предложили повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и домов с 1 до 3 миллионов рублей.

Она объяснила, что принять такое решение сейчас было бы очень актуально, ведь цены на жилье заметно выросли в последнее время. Теперь люди будут приобретать недвижимость по более высокой стоимости.

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