Эксперт рассказал об изменении цен на жилье в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Стоимость квартир в России снизилась на 10–20% с момента начала специальной военной операции на Украине, заявил риелтор Константин Муравьев.
"Сейчас квартиры очень сильно дешевеют. По моим личным наблюдениям, цены сейчас отличаются от показателей до начала СВО на 10–20% вниз. Чтобы продать "однушку" в Москве, необходимо учитывать, что в среднем на это уйдет месяц, а цены будут отличаться", – сообщил он в беседе с News.ru.
Эксперт связал снижение цен с падением спроса, так как люди в шоковом состоянии потратили накопления или вложили их на депозиты под 20% и ничего не покупали. По словам Муравьева, в настоящее время заключение сделок на покупку жилья возобновилось.
Ранее риелтор Олег Бендриков дал несколько рекомендаций россиянам насчет покупки квартир.
Эксперт заявил, что сейчас можно покупать первичную недвижимость, если делать вклад в застройщика. Такое решение, по мнению специалиста, будет выгодным вложением, ведь в будущем цены будут снижаться.
Что касается вторички, по словам Бендрикова, есть смысл покупать квартиру только при наличии значительного дисконта от собственника. Вкладываться стоит, если получится добиться скидки в 10–15%, отметил он.
В РФ стоимость арендного жилья упала в цене почти на 20% – аналитики
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