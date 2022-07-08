Эксперт рассказал об изменении цен на жилье в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стоимость квартир в России снизилась на 10–20% с момента начала специальной военной операции на Украине, заявил риелтор Константин Муравьев.

"Сейчас квартиры очень сильно дешевеют. По моим личным наблюдениям, цены сейчас отличаются от показателей до начала СВО на 10–20% вниз. Чтобы продать "однушку" в Москве, необходимо учитывать, что в среднем на это уйдет месяц, а цены будут отличаться", – сообщил он в беседе с News.ru.

Эксперт связал снижение цен с падением спроса, так как люди в шоковом состоянии потратили накопления или вложили их на депозиты под 20% и ничего не покупали. По словам Муравьева, в настоящее время заключение сделок на покупку жилья возобновилось.

Ранее риелтор Олег Бендриков дал несколько рекомендаций россиянам насчет покупки квартир.

Эксперт заявил, что сейчас можно покупать первичную недвижимость, если делать вклад в застройщика. Такое решение, по мнению специалиста, будет выгодным вложением, ведь в будущем цены будут снижаться.

Что касается вторички, по словам Бендрикова, есть смысл покупать квартиру только при наличии значительного дисконта от собственника. Вкладываться стоит, если получится добиться скидки в 10–15%, отметил он.

