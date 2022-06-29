Эксперт рассказал, как отмена подоходного налога при продаже жилья повлияет на рынок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Повышение необлагаемой подоходным налогом суммы при продаже жилья позволит увеличить количество сделок на рынке недвижимости, заявил ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт отметил, что риелторы уже выступали с подобной инициативой с целью стимулирования рынка. По словам Ракуты, реализация проекта повысит спрос на квартиры в новостройках, поскольку граждане не будут бояться потерять средства в случае необходимости их дальнейшей продажи.

"Что касается цен на недвижимость, то на вторичный рынок уже сейчас поступают предложения со значительным дисконтом. То есть можно сказать, что открыто собственники не снижают цены, но на практике дают скидки, которых не было последние два года на жилье. Сегодня, учитывая введение новых инициатив, отменяющие налоги, можно выторговать значительную скидку", – сказал эксперт.

Ракута уточнил, что в отдельных случаях размер скидки достигает 1,5 миллиона рублей. В текущих условиях, когда количество покупателей на рынке вторичного жилья является незначительным, инициатива позволит предоставить наиболее удобные условия для приобретения недвижимости.

"Понятное дело, что именно вторичка является драйвером экономики, сделок, ипотеки и всего остального. Но без большего снижения ключевой ипотечной ставки на вторичную недвижимость все меры, которые предпринимаются, будут иметь локальный характер и не восстановят рынок", – отметил Ракута.

Он выразил уверенность, что изменить ситуацию можно только посредством реализации комплексных мер. Эксперт пояснил, что отмена налога является лишь одним из возможных инструментов повышения покупательского спроса.

"При этом основным фактором таких сделок остается ставка, ежемесячный платеж по ипотеке", – сказал брокер, пояснив, что снижение ставок также позволит увеличить количество заключаемых сделок с недвижимостью.

Ранее федеральная компания "Этажи" направила Михаилу Мишустину предложение повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и домов с 1 до 3 миллионов рублей. Заместитель директора компании Татьяна Ахметдинова объяснила, что принять такое решение сейчас было бы очень актуально, ведь цены на жилье заметно выросли в последнее время.

