Инвесторы получат 190 га земли для создания производств и объектов инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Земельные участки общей площадью 190 гектаров будут предоставлены инвесторам для строительства объектов инфраструктуры и производств, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С начала 2022 года правительство Москвы приняло решение о выделении девелоперам земельных участков площадью 190 гектаров для реализации 52 масштабных инвестпроектов", – отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, данная мера позволит построить в городе свыше 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости для инфраструктурного развития территорий и увеличения числа рабочих мест.

Власти Москвы предоставляют реализующим такие проекты инвесторам земельные участки в аренду на 5 лет без проведения торгов.

Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на 15 из 52 проектов придется возведение социальных объектов площадью 180 тысяч квадратных метров.

"Для возведения таких учреждений будет выделено 23,2 гектара земли. Также инвесторы построят на 113 гектарах земли производства общей площадью около 800 тысяч квадратных метров. Девять спорткомплексов площадью 220 тысяч квадратных метров появятся на территории более 26 гектаров", – добавил он.

Уточняется, что на создание 10 транспортных объектов и пересадочных узлов на базе станций метро выделено 18,5 гектара земли, площадь застройки превысит 190 тысяч квадратных метров. Еще 6,5 гектара предусмотрено для двух объектов культуры и отдыха площадью 21,8 тысячи квадратных метров. Кроме того, 4 многофункциональных комплекса в 141,3 тысячи квадратных метров построят на 3 гектарах.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в столице в рамках комплексного развития территорий в ближайшие 10–15 лет может быть реорганизовано еще четыре тысячи гектаров неэффективно используемой земли, в том числе в промзонах.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что дополнительные участки, которые потенциально пригодны для реорганизации с помощью комплексного развития территорий, расположены в 10 округах столицы, за исключением ТиНАО.

