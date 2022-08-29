Около 1,6 тыс рабочих мест создадут в столице благодаря трем новым производствам

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Город передаст компаниям три земельных участка общей площадью 11 гектаров для строительства завода по изготовлению мебели, производственного комплекса по выпуску специй, а также распределительного центра готовой мясной продукции. Новые предприятия позволят создать около 1,6 тысячи рабочих мест, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии.

"Планируемый объем вложений в реализацию масштабных инвестиционных проектов превышает пять миллиардов рублей. Благодаря этому в городе появится около 1,6 тысячи рабочих мест", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что компания-производитель мясной продукции построит распределительный центр с цехом порционной нарезки в ТиНАО. Предполагается, что там появятся 1,3 тысячи рабочих мест. Завод по производству мебели появится в Зеленограде. Это создаст 159 рабочих мест.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что производственный комплекс по изготовлению различных специй и приправ возведут в Молжаниновском районе.

"Реализация проекта позволит ежегодно выпускать свыше 500 тонн продукции. Кроме того, в городе появится более 100 новых рабочих мест", — рассказал Овчинский.

Ранее Ефимов сообщил, что не менее 45 спортивных объектов построят в столице в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы".

Он уточнил, что реорганизовать планируется порядка 150 участков бывших промзон и заброшенных территорий. В результате в городе появятся новые районы с развитой инфраструктурой, комфортной для жизни и работы горожан. Это будут открытые и закрытые спортивные площадки, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, а также скалолазные центры.

