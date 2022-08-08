Не менее 45 спортобъектов построят в Москве по проекту "Индустриальные кварталы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не менее 45 спортивных объектов построят в столице в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы", сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что реорганизовать планируется порядка 150 участков бывших промзон и заброшенных территорий. В результате в городе появятся новые районы с развитой инфраструктурой, комфортной для жизни и работы горожан. Это будут открытые и закрытые спортивные площадки, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, а также скалолазные центры.

Ефимов уточнил, что четыре скалодрома хотят построить на месте бывших промзон в Головинском и Обручевском районах, в Марьиной Роще и Новогирееве.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что спортивные объекты появятся в 10 округах: САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, ЗелАО и ЦАО. Больше всего спортивных объектов возведут в районах Южное Тушино, Бутырский, Отрадное, Перово, Царицыно и Южное Бутово. Общая площадь индустриальных кварталов, где построят спортивные объекты, составит около 680 гектаров.

Проект "Индустриальные кварталы" создан с целью вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые территории. Он позволит городу создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объявил, что в Москве реорганизуют 14 участков общей площадью более 336 гектаров по проекту комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы". На выбранных площадках появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловые постройки и жилье.

