В столице реорганизуют 14 участков по проекту "Индустриальные кварталы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве реорганизуют 14 участков общей площадью более 336 гектаров по проекту комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сейчас планируется, что после реорганизации там появится свыше 1,7 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств, почти 1,9 миллиона квадратных метров общественно-деловых построек, а также около 1,4 миллиона квадратных метров современного жилья", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он подчеркнул, что редевелопмент территорий смогут провести сами собственники, город или инвестор, привлеченный по результатам торгов. В настоящее время на аукцион выставлены права на заключение договоров о комплексном развитии участков бывших промзон Теплый Стан и Южное Бутово.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что участки с объектами незавершенного строительства расположены на территориях бывших промзон и неэффективно используемых территорий в восьми столичных округах.

По его словам, пять таких объектов расположены в САО, три – в ТиНАО, по два объекта – в ЗАО и ЮАО, по одному – в ЦАО, СВАО, ЮЗАО и ЮВАО.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе по согласованию проектов комплексного развития территорий бывших промзон в Москве. По его словам, в этом году уже одобрили проекты на 46 заброшенных территориях. Собянин напомнил, что проект "Индустриальные кварталы" подразумевает вложения в экономику Москвы и создание новых рабочих мест.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит столице получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций – семь триллионов рублей, в то время как в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

Как отметил мэр столицы, в 2022 году городские власти договорились о редевелопменте заброшенной стройки в Тропарево-Никулине и на промышленной территории Братцево. Городские операторы примут участие в реорганизации участков промзон Южный порт и Зюзино.