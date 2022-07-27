Участок бывшей промзоны Грайвороново реорганизуют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Рязанском районе столицы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" реорганизуют участок бывшей промзоны Грайвороново, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Участок площадью 16 гектаров находится между Рязанским проспектом и Проектируемым проездом № 770. Вложения в реорганизацию территории превысят 27 миллиардов рублей, а бюджетный эффект для города составит почти 945 миллионов рублей в год", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что реорганизация участка бывшей промзоны позволит создать свыше 2,7 тысячи новых рабочих мест.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на данном участке планируется построить 254 тысячи квадратных метров недвижимости. По его словам, там появится школа, детский сад и ФОК с бассейном.
"В целом общественная и производственная застройка на территории займет свыше 92 тысяч квадратных метров. Почти 162 тысячи квадратных метров выделено для строительства современного жилья", – уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее Сергей Собянин рассказал о работе по согласованию проектов комплексного развития территорий бывших промзон в Москве. По его словам, в этом году уже одобрили проекты на 46 заброшенных территориях. Собянин напомнил, что проект "Индустриальные кварталы" подразумевает вложения в экономику Москвы и создание новых рабочих мест.
Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит столице получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций – семь триллионов рублей, в то время как в бюджет поступит около трех триллионов рублей.
По словам мэра столицы, в 2022 году городские власти договорились о редевелопменте заброшенной стройки в Тропарево-Никулине и на промышленной территории Братцево. Городские операторы примут участие в реорганизации участков промзон Южный порт и Зюзино.
Собянин утвердил проект реорганизации промзоны Курьяново в районе Печатники
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