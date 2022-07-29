Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок в районе Москворечье-Сабурово реорганизуют по проекту "Индустриальные кварталы", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что речь идет об участке, который находится в пешей доступности от станции метро "Кантемировская", НИЯУ "МИФИ", Культурного центра "Москворечье" и музея-заповедника "Коломенское".

"Вложения в преобразование территории составят почти 15 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города превысит 138 миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта в районе Москворечье-Сабурово появится почти 370 новых рабочих мест", – отметил он.

На этом участке построят:



школу на 300 учеников;

детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников;

современное жилье, которое займет 168 тысяч квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе по согласованию проектов комплексного развития территорий бывших промзон в Москве. По его словам, в этом году уже одобрили проекты на 46 заброшенных территориях. Собянин напомнил, что проект "Индустриальные кварталы" подразумевает вложения в экономику Москвы и создание новых рабочих мест.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит столице получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций – семь триллионов рублей, в то время как в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

Как отметил мэр столицы, в 2022 году городские власти договорились о редевелопменте заброшенной стройки в Тропарево-Никулине и на промышленной территории Братцево. Городские операторы примут участие в реорганизации участков промзон Южный порт и Зюзино.