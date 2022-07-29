Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Участок в районе Москворечье-Сабурово реорганизуют по проекту "Индустриальные кварталы", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что речь идет об участке, который находится в пешей доступности от станции метро "Кантемировская", НИЯУ "МИФИ", Культурного центра "Москворечье" и музея-заповедника "Коломенское".
"Вложения в преобразование территории составят почти 15 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города превысит 138 миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта в районе Москворечье-Сабурово появится почти 370 новых рабочих мест", – отметил он.
На этом участке построят:
Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит столице получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций – семь триллионов рублей, в то время как в бюджет поступит около трех триллионов рублей.
Как отметил мэр столицы, в 2022 году городские власти договорились о редевелопменте заброшенной стройки в Тропарево-Никулине и на промышленной территории Братцево. Городские операторы примут участие в реорганизации участков промзон Южный порт и Зюзино.
Собянин: Проект реновации территории промзоны ЗИЛ реализован почти на треть
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