Собянин осмотрел новый детский сад и заселяемый по реновации дом в районе Филевский Парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел новый детский сад и дом, заселяемый по программе реновации, в районе Филевский Парк.

"Вид шикарный – на "Сити", на новую застройку. Более того, напротив будет построена очень качественно благоустроенная новая набережная с велосипедными маршрутами, пешеходными. Приятно, когда на месте депрессивной промзоны появляется красивый район", – сказал мэр.

Жилой комплекс в Береговом проезде на первой линии Москвы-реки возвели по индивидуальному проекту. В ЖК имеется 1 488 квартир, из них для расселения по программе реновации предусмотрено 396 квартир, что составляет 27%.

Также для жильцов построили подземный паркинг на 753 машино-места. Жилой комплекс оборудовали автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Также создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

Строительство нового детского сада в составе ЖК завершилось в октябре 2021 года. Его строили за счет средств городского бюджета. Новый детский сад, рассчитанный на 300 детей, начнет работу 1 сентября 2022 года.

Ранее Собянин рассказал о работе по согласованию проектов комплексного развития территорий бывших промзон в Москве. По его словам, в этом году уже одобрили проекты на 46 заброшенных территориях. Собянин напомнил, что проект "Индустриальные кварталы" подразумевает вложения в экономику Москвы и создание новых рабочих мест.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит столице получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций – семь триллионов рублей, в то время как в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

Как отметил мэр столицы, в 2022 году городские власти договорились о редевелопменте заброшенной стройки в Тропарево-Никулине и на промышленной территории Братцево. Городские операторы примут участие в реорганизации участков промзон Южный порт и Зюзино.