Участок промзоны Северянин реорганизуют по проекту "Индустриальные кварталы"

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Участок бывшей промзоны Северянин площадью 1,9 гектара на северо-востоке столицы преобразуют по проекту комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы". Об этом сообщается на официальном сайте комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Благодаря этому в городе появится более 2,5 тысячи рабочих мест.

"На участке могут появиться офисы, магазины, банки, кафе и рестораны. Уже известно, что инвестор возведет там гостиницу площадью 10 тысяч квадратных метров, а также общественно-торговый центр площадью более 40 тысяч квадратных метров", – говорится в материале.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, вложения в реорганизацию участка превысят восемь миллиардов рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе по согласованию проектов комплексного развития территорий бывших промзон в Москве. По его словам, в этом году уже одобрили проекты на 46 заброшенных территориях. Собянин напомнил, что проект "Индустриальные кварталы" подразумевает вложения в экономику Москвы и создание новых рабочих мест.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит столице получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций – семь триллионов рублей, в то время как в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

По словам мэра столицы, в 2022 году городские власти договорились о редевелопменте заброшенной стройки в Тропарево-Никулине и на промышленной территории Братцево. Городские операторы примут участие в реорганизации участков промзон Южный порт и Зюзино.