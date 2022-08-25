Ефимов рассказал о включении новых территорий в проекты комплексного развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столице в рамках комплексного развития территорий в ближайшие 10–15 лет может быть реорганизовано еще четыре тысячи гектаров неэффективно используемой земли, в том числе в промзонах, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Как ранее заявил Сергей Собянин, сегодня под контролем находится около четырех тысяч гектаров простаивающих или неэффективно используемых территорий. Их проработка и включение в городские проекты позволит расширить площадь современных микрорайонов с развитой инфраструктурой, местами для работы и отдыха", – рассказал Ефимов.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что дополнительные участки, которые потенциально пригодны для реорганизации с помощью комплексного развития территорий, расположены в 10 округах столицы, за исключением ТиНАО.
Он уточнил, что большая часть территорий находится в ЮВАО, ЮЗАО и ЮАО.
Ранее Сергей Собянин утвердил проекты комплексного развития бывших промзон Грайвороново и Варшавское шоссе в Текстильщиках и Нагорном районе. Здесь будут строить жилье и объекты социальной инфраструктуры.
До этого Ефимов объявил, что в Москве реорганизуют 14 участков общей площадью более 336 гектаров по проекту комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы". На выбранных площадках появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловые постройки и жилье.
Собянин утвердил проекты реорганизации еще двух бывших промзон в ЮАО и ЮВАО
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