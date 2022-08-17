Собянин утвердил проекты реорганизации еще двух бывших промзон в ЮАО и ЮВАО

10:14
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин утвердил проекты комплексного развития бывших промзон Грайвороново и Варшавское шоссе в Текстильщиках и Нагорном районе. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участков бывших промзон Грайвороново и Варшавское шоссе. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.
Бывшая промышленная территория Грайвороново находится между 1-м Грайвороновским проездом и строящимся участком Московского скоростного диаметра в районе Текстильщики. На участке площадью 4,26 гектара расположены складские здания. Градостроительный потенциал территории составляет 114,8 тысячи квадратных метров, в результате реорганизации будет создано 1,1 тысячи рабочих мест.
"В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется построить сбалансированные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой, включая магазины, банки, кафе и рестораны", – указано в материале.
Отмечается, что проект будет реализован Московским фондом реновации, а жилье в новостройках получат участники программы. Предполагаемый объем инвестиций превысит 12 миллиардов рублей.
"Реорганизуемая территория Варшавское шоссе площадью 24,43 гектара расположена на юге Москвы, в Нагорном районе, между путями МЦК, Севастопольским проспектом, 6-м Загородным и Нагорным проездами. В настоящее время ее занимают склады и асфальтобетонный завод", – рассказали в мэрии, отметив, что градостроительный потенциал участка составляет 500 тысяч квадратных метров.
Проект реорганизации бывшей промзоны предусматривает постройку общественно-деловых объектов, в том числе физкультурно-оздоровительного комплекса, инновационных центров, гостиницы, магазинов, офисных зданий, банков и кафе. Его реализация позволит создать более 12 тысяч рабочих мест, а объем инвестиций составит порядка 57,5 миллиарда рублей.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объявил, что в Москве реорганизуют 14 участков общей площадью более 336 гектаров по проекту комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы". На выбранных площадках появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловые постройки и жилье.
Более полумиллиона новых рабочих мест подарят Москве "Индустриальные кварталы"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: