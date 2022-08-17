Собянин утвердил проекты реорганизации еще двух бывших промзон в ЮАО и ЮВАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проекты комплексного развития бывших промзон Грайвороново и Варшавское шоссе в Текстильщиках и Нагорном районе. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участков бывших промзон Грайвороново и Варшавское шоссе. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Бывшая промышленная территория Грайвороново находится между 1-м Грайвороновским проездом и строящимся участком Московского скоростного диаметра в районе Текстильщики. На участке площадью 4,26 гектара расположены складские здания. Градостроительный потенциал территории составляет 114,8 тысячи квадратных метров, в результате реорганизации будет создано 1,1 тысячи рабочих мест.

"В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется построить сбалансированные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой, включая магазины, банки, кафе и рестораны", – указано в материале.

Отмечается, что проект будет реализован Московским фондом реновации, а жилье в новостройках получат участники программы. Предполагаемый объем инвестиций превысит 12 миллиардов рублей.

"Реорганизуемая территория Варшавское шоссе площадью 24,43 гектара расположена на юге Москвы, в Нагорном районе, между путями МЦК, Севастопольским проспектом, 6-м Загородным и Нагорным проездами. В настоящее время ее занимают склады и асфальтобетонный завод", – рассказали в мэрии, отметив, что градостроительный потенциал участка составляет 500 тысяч квадратных метров.

Проект реорганизации бывшей промзоны предусматривает постройку общественно-деловых объектов, в том числе физкультурно-оздоровительного комплекса, инновационных центров, гостиницы, магазинов, офисных зданий, банков и кафе. Его реализация позволит создать более 12 тысяч рабочих мест, а объем инвестиций составит порядка 57,5 миллиарда рублей.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объявил, что в Москве реорганизуют 14 участков общей площадью более 336 гектаров по проекту комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы". На выбранных площадках появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловые постройки и жилье.