На Волгоградском проспекте реорганизуют участок бывшей промзоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов анонсировал реорганизацию участка бывшей промзоны на Волгоградском проспекте, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Комплексному развитию подлежит участок бывшей промзоны площадью 31,3 гектара, расположенный между Волгоградским проспектом и Третьим транспортным кольцом. Новый индустриальный квартал будет находиться напротив выхода со станции метро "Волгоградский проспект", – заявил представитель мэрии.
По словам Ефимова, в проект реорганизации инвестируют почти 50,4 миллиарда рублей. Бюджетный эффект от новых производств и застройки достигнет 2,5 миллиарда рублей в год. Также станут доступны почти 6,4 тысячи новых рабочих мест.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на выбранном участке бывшей промзоны планируется возвести почти 450 тысяч квадратных метров недвижимости. В их числе – предприятия фармацевтической, пищевой, строительной и других отраслей промышленности, а также лаборатории для проведения научных исследований.
"Инвестор построит и безвозмездно передаст городу центр кинологической службы площадью не менее трех тысяч квадратных метров, а также объекты для экологического мониторинга площадью не менее 3,5 тысячи квадратных метров", – добавил представитель мэрии.
В настоящий момент в промзоне на Волгоградском проспекте преимущественно расположены склады. Реорганизацию смогут провести собственники, сам город или инвестор, который может быть привлечен по результатам торгов.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объявил, что в Москве реорганизуют 14 участков общей площадью более 336 гектаров по проекту комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы". На выбранных площадках появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловые постройки и жилье.
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