В Хорошево-Мнёвниках инвесторы создадут более 1,7 тыс рабочих мест

09:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Деловой центр, школу и детский сад построят в столичном районе Хорошево-Мнёвники на средства инвесторов в рамках городской программы создания мест приложения труда, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В Москве продолжается реализация программы создания мест приложения труда. Так, на северо-западе города инвестор возведет деловой центр, школу и детский сад общей площадью 74,8 тысячи квадратных метров. В Хорошево-Мнёвниках появится 1 786 новых рабочих мест для специалистов розничной торговли и сферы различных услуг, а также для учителей и воспитателей", – заявил он.
Ефимов уточнил, что строительные работы осуществят подрядчики из структуры группы компаний "ФСК", а общий объем инвестиций в реализацию проектов превысит 9 миллиардов рублей.
Отмечается, что деловой центр площадью 56 тысяч квадратных метров расположится рядом со строящимся жилым комплексом на улице Шеногина. Застройщик инвестирует в реализацию этого проекта 7,4 миллиарда рублей. Помимо офисов, в здании разместятся точки общественного питания и торговли. Получить работу здесь смогут более 1,6 тысячи человек.
Как уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, образовательные объекты также будут построены на улице Шеногина.
"Здесь появится детский сад и школа общей площадью почти 18,8 тысячи квадратных метров. После завершения строительства в них смогут работать 119 человек. В школе будут оборудованы профильные учебные классы, спортивный и хореографический залы, актовый зал с эстрадой, а также библиотека, медицинский и логопедический кабинеты", – сказал он.
Ранее Ефимов сообщил, что не менее 45 спортивных объектов построят в столице в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы".
Он уточнил, что реорганизовать планируется порядка 150 участков бывших промзон и заброшенных территорий. В результате в городе появятся новые районы с развитой инфраструктурой, комфортной для жизни и работы горожан. Это будут открытые и закрытые спортивные площадки, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, а также скалолазные центры.
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