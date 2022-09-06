В Минэкономразвития рассказали об адаптации российского бизнеса к санкциям

Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов заявил, что тренд на отказ от доллара и евро в торговых расчетах России будет только усиливаться. Об этом пишет RT.

Как отметил эксперт, место доллара и евро займут валюты дружественных стран, например юани. Специалист спрогнозировал усиление дедолларизации экономики.

"Кратно объем торгов будет увеличиваться по валютам дружественных нам стран, однако именно юань будет доминировать в расчетах. Это связано с тем, что мы постепенно отходим от доллара и евро в торговых операциях", – объяснил Торосов.

Эксперт рассказал, какая ситуация сложилась в финансовом секторе на сегодняшний день:

90% финансового сектора занимают банки;

10% приходится на фондовый рынок;

доля банков в инвестициях составляет не более 15%, однако существует необходимость повысить показатель до мировых стандартов в 30–40%.

По словам Торосова, приоритетными задачами сейчас являются борьба с инфляцией и возможность привлекать долгосрочные пассивы, которые помогут банкам участвовать в инвестиционной повестке страны.

"Российский бизнес в период до 2025 года нуждается в инвестициях на сумму порядка 90 триллионов рублей. Для финансирования мы уже задействовали часть средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ)", – сказал он.

Торосов также рассказал о Фабрике проектного финансирования – государство берет на себя риски при повышении ключевой ставки. Власти намерены и дальше поддерживать бизнес, добавил он. Эксперт подчеркнул, что российским компаниям сейчас необходима помощь государства, ведь многие из них финансировались из-за рубежа. Теперь этот объем инвестиций нужно возместить.

Кроме того, Торосов ответил, как санкции могут отразиться на планах России по энергопереходу, которые прописаны в стратегии социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов. Он сообщил, что есть оперативный план по реализации этой стратегии, его придется пересмотреть, учитывая нынешнюю санкционную политику. По его словам, обновление плана будет готово к середине 2023 года.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что российский бизнес справился с кризисом 2022 года лучше, чем в период с 2008 по 2010 год. По словам мэра столицы, этого удалось достичь благодаря мерам, введенным правительством РФ и Москвы. Он также отметил, что за эти 12–14 лет в России была создана устойчивая экономическая система как к внутренним, так и к внешним факторам.

Как отметил Собянин, власти регионов поддержали около трети всех мер, представленных правительством. В качестве помощи российские власти ввели программу льготного кредитования малого бизнеса, а также меры, связанные с уменьшением административных барьеров.