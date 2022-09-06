В Минэкономразвития рассказали об адаптации российского бизнеса к санкциям

Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов заявил, что тренд на отказ от доллара и евро в торговых расчетах России будет только усиливаться. Об этом пишет RT.
Как отметил эксперт, место доллара и евро займут валюты дружественных стран, например юани. Специалист спрогнозировал усиление дедолларизации экономики.
"Кратно объем торгов будет увеличиваться по валютам дружественных нам стран, однако именно юань будет доминировать в расчетах. Это связано с тем, что мы постепенно отходим от доллара и евро в торговых операциях", – объяснил Торосов.
Эксперт рассказал, какая ситуация сложилась в финансовом секторе на сегодняшний день:
"Российский бизнес в период до 2025 года нуждается в инвестициях на сумму порядка 90 триллионов рублей. Для финансирования мы уже задействовали часть средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ)", – сказал он.
Торосов также рассказал о Фабрике проектного финансирования – государство берет на себя риски при повышении ключевой ставки. Власти намерены и дальше поддерживать бизнес, добавил он. Эксперт подчеркнул, что российским компаниям сейчас необходима помощь государства, ведь многие из них финансировались из-за рубежа. Теперь этот объем инвестиций нужно возместить.
Кроме того, Торосов ответил, как санкции могут отразиться на планах России по энергопереходу, которые прописаны в стратегии социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов. Он сообщил, что есть оперативный план по реализации этой стратегии, его придется пересмотреть, учитывая нынешнюю санкционную политику. По его словам, обновление плана будет готово к середине 2023 года.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что российский бизнес справился с кризисом 2022 года лучше, чем в период с 2008 по 2010 год. По словам мэра столицы, этого удалось достичь благодаря мерам, введенным правительством РФ и Москвы. Он также отметил, что за эти 12–14 лет в России была создана устойчивая экономическая система как к внутренним, так и к внешним факторам.
Как отметил Собянин, власти регионов поддержали около трети всех мер, представленных правительством. В качестве помощи российские власти ввели программу льготного кредитования малого бизнеса, а также меры, связанные с уменьшением административных барьеров.
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