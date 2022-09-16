Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье до 10%

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Сбербанк с 19 сентября снизит первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье с 15 до 10%. Об этом сообщает РИА Новости/Прайм со ссылкой на заявление банка.

"Изменение распространяется как на зарплатных клиентов, так и на тех, кто не получает зарплату на карту Сбера", – говорится в сообщении банка.

В Сбербанке напомнили, что ипотечная ставка на вторичное жилье составляет от 9,9% годовых. При этом максимальный размер кредита не превышает 100 миллионов рублей.

"Мы стараемся максимально улучшить условия нашей ипотеки. И особое внимание уделяем первоначальному взносу, ведь для многих россиян его размер критически важен", – сообщили представители банка.

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что подобная мера позволит некоторым россиянам быстрее решить жилищный вопрос.

Сообщается, что за август Сбербанк увеличил кредитов по ипотеке на вторичное жилье до 53,9 тысячи. Общая сумма займов в организации составила 140,5 миллиарда рублей.

В пресс-службе ВТБ ТАСС сообщили, что не ожидают значительных изменений по кредитам после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 7,5%.

"При этом снижение ставки до 7% к концу года может привести к некоторому улучшению условий по кредитам", – добавили в пресс-службе ВТБ.

Решение об изменении ставок в банке будут принимать в зависимости от конъюнктуры рынка, добавили в пресс-службе.

После заявления ЦБ о снижении ключевой ставки до 7,5% годовых сообщалось, что организация будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции с поставленными целями о структурном перестроении экономики страны. Кроме того, ЦБ будет оценивать риски со стороны внешних и внутренних условий, а также соответствующую реакцию финансовых рынков.

По данным организации, инфляция в РФ в 2022 году составит 11,0–13,0%. В 2024 году в ЦБ ожидают снижение по данному показателю до 4%.

