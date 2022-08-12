ЦБ РФ представил три сценария развития экономики на ближайшие 3 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Банк России опубликовал доклад "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы", в котором представлены три сценария развития экономики на ближайшие три года.
Главной целью Банк России назвал поддержание инфляции на уровне 4%. По оценкам Центробанка, выйти на этот показатель получится в 2024 году. Для его достижения ЦБ РФ будет корректировать ключевую ставку.
"28 февраля 2022 года ключевая ставка была повышена с 9,5 до 20% годовых. С начала апреля до конца июля ключевая ставка была снижена с 20 до 8% годовых. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года", – говорится в сообщении.
Согласно "Базовому сценарию", средние значения ключевой ставки в 2023 прогнозируется на уровне 6,5–8,5%, в 2024 году – 6–7%, а к 2025 году – 5–6%. ВВП в 2022 и 2023 годах будет отрицательным, а в 2024 году достигнет 1,5–2,5%. Инфляция же будет постепенно снижаться с 12–15% в 2022 году до 4% в 2024 и 2025 годах.
Центробанк также подготовил сценарий "Глобальный кризис", который подразумевает усиление фрагментации мирового рынка и включает ряд рисков. В их числе Банк России назвал высокую инфляцию в мире, рецессию и дополнительные санкции против РФ. По данным Центробанка, сочетание указанных рисков может привести к глобальному кризису, сопоставимому с событиями 2007–2008 годов.
Согласно данному сценарию, ВВП в 2023 значительно сократится, его падение продолжится в 2024 году, а в 2025 году показатель может немного вырасти. На фоне ослабления рубля инфляция вырастет до 13–16%, из-за чего Центробанк значительно повысит ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием.
Доклад содержит и позитивный сценарий "Ускоренная адаптация", который предполагает более быструю адаптацию экономики РФ к новым условиям. По данному сценарию, годовая инфляция будет оставаться на уровне 4% в 2024–2025 годах при ключевой ставке 5–6% годовых.
Ранее сообщалось, что, согласно докладу Центробанка, все банки РФ начнут поэтапно подключать к платформе цифрового рубля в 2024 году. Кроме того, будет увеличено количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов. По мере готовности казначейства платежи с использованием цифровых рублей станут возможны в пользу государства и в пользу физлиц и предприятий.
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